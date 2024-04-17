Эксперт Данильцев объяснил причину роста закупок российских удобрений в Европе

Эксперт Данильцев: рост поставок удобрений из РФ в Европу связан с сезонностью

Рост поставок российских удобрений в Европу в феврале 2024 года связан с сезонностью (начало посевной) и общемировой тенденцией по увеличению спроса на данную продукцию для обеспечения продовольственной безопасности, сообщил РИАМО директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

Евросоюз в феврале увеличил импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 167 млн евро, сильнее всего закупки выросли у Бельгии, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики.

ЕС в феврале приобрел 521 тыс. тонн удобрений из России на 167,4 млн евро, что на 16% больше, чем месяцем ранее в физическом выражении и на 21% — в денежном.

Ранее стало известно, что США нарастили импорт российских удобрений до максимума за 3 квартала. В в стоимостном выражении по итогам февраля он достиг показателя 158,5 млн долларов.