Эксперт дал прогноз по курсу доллара с 5 по 8 ноября

С одной стороны, поддержку рублю оказывает некоторое укрепление цен на нефть, с другой — российская валюта находится под давлением сокращающегося экспорта. На курс доллара повлияет заседание Федрезерва США на этой неделе, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне российского рубля — укрепляющиеся нефтяные цены, заявил эксперт. Они продолжают во многом зависеть от ситуации в ближневосточном регионе, где активно обсуждаются как перспективы прекращения огня, так и очередная эскалация. При этом добавить давления рублю способно окончание традиционной поддержки ему от пика налоговых выплат в РФ, а также сохраняющиеся проинфляционные факторы и текущее сокращение экспорта в количественном выражении.

«В центре внимания на мировом рынке — свежая статистика из США, способная скорректировать риторику Федрезерва относительно ДКП в сторону смягчения. В их числе — рост ВВП Штатов в третьем квартале 2024 года. На неделе в фокусе внимания — заседание ФРС США, где многие ожидают снижения ставки», — отметил Тимошенко.

Не на стороне курса евро, между тем, свежие результаты статистики по потребительским ценам в Еврозоне в октябре, считает эксперт. По предварительным данным статистического управления Европейского союза, они увеличились на 2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозируемого.

По прогнозу Тимошенко, курс доллара на этой неделе составит 97,0-98,5 рубля, курс евро — 105,5-107,0 рублей.