Эксперт: борьба с высокой инфляцией — важный шаг для стабильности в экономике

Борьба с высокой инфляцией является важным шагом для поддержания стабильности в экономике, обеспечения устойчивого развития и привлечения инвестиций, сообщил РИАМО президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс торможения инфляции в стране до уровня 4% займет весь 2025 год и затронет 2026 год.

«Высокий уровень инфляции остается одной из главных проблем для экономики России. Именно поэтому так важно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивает необходимость снижения уровня инфляции и возвращения к цели. Однако данный процесс небыстрый и потребует значительных перемен», — сказал Кандикудряков-Тигранн.

По его словам, Набиуллина указывает на то, что отсрочка по достижению цели по инфляции будет нецелесообразной. Она отмечает, что ряд действий со стороны регулятора был направлен на то, чтобы адаптироваться к изменениям, которые произошли в экономике из-за внешних ограничений. Теперь, когда инфляция приобрела другую природу из-за перегрева спроса, необходимо принимать необходимые меры для стабилизации ситуации.

«План Набиуллиной по возвращению инфляции к цели представляет собой долгосрочную стратегию, которая требует терпения и целенаправленных усилий. Важно, чтобы правительство и регуляторы сотрудничали и предпринимали все необходимые меры для достижения этой цели», — заключил специалист.