Эксперт «БКС Экспресс» Бабин: рубль продолжит дешеветь в апреле

Эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин рассказал, что в апреле рубль продолжит дешеветь. По его словам, официальный курс доллара может вернуться в район 88 рублей, сообщается на сайте «БКС Экспресс».

Бабин отметил, что ситуация для рубля ухудшается со стороны сырьевого фактора. Однако он уточнил, что крайнее падение нефтяных цен отражается на курсе только через месяц-два. Чувствительность рубля к нынешним событиям может усилить количество позиций нерезидентов в рублевых инструментах.

Также, по мнению эксперта, дополнительное давление может оказывать восстановление импорта. Предложение иностранной валюты может сокращаться вслед за импортной выручкой из-за низких цен на нефть.

«В апреле рубль может продолжить дешеветь. В базовом сценарии официальный курс доллара способен вернуться в район 88 руб. Если при этом отношение юаня к доллару (пара USD/CNY) останется у нас около наблюдаемого сейчас на мировом рынке значения 7,3, пара CNY/RUB при реализации базового сценария поднимется к уровню 12 рублей», — отметил Бабин.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер напомнил, что рубль 4 апреля показал относительную стабильность, несмотря на обвал мировых рынков акций и сырья. 7 апреля же ожидается, что курсы иностранных валют «на завтра» подрастут.