Эксперт Зельцер: курс доллара к рублю от ЦБ вырастет на 2% расчетом «на завтра»

Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер напомнил, что рубль 4 апреля показал относительную стабильность, несмотря на обвал мировых рынков акций и сырья. 7 апреля же ожидается, что курсы иностранных валют «на завтра» подрастут, сообщает «БКС Экспресс» .

Мировые финансовые рынки переживают период повышенной волатильности. Индекс глобального доллара DXY сначала рухнул до осенних минимумов около 101 пункта, но затем резко отскочил к 103 пунктам на фоне новостей о возможных новых тарифах президента США Дональда Трампа. Товарные рынки также демонстрируют нервозность: нефть Brent дешевела до 64 доллара за баррель, золото скорректировалось до 3 тыс. долларов, а газ NG упал ниже 3,8 доллара.

Рубль при этом оставался относительно спокойным. Биржевой юань прибавил 1,2%, пара CNY/RUB закрылась на уровне 11,72. Доллар и евро от ЦБ даже подешевели: 84,27 (-0,1%) и 92,98 (-0,2%) соответственно. Ранее в такие моменты российская валюта упала бы, но после 2022 года активных нерезидентов-спекулянтов стало меньше.

Поддержку рубль получает благодаря повышенному притоку валюты от экспортеров, снижению спроса на валюту для импорта и увеличению лимитов продажи валюты Минфином и ЦБ. Однако эти факторы не вечны: весной экспорт может снизиться, что приведет к сокращению валютных потоков. Кроме того, восстановление импорта повысит спрос на валюту, а обвал нефтяных цен может ослабить рубль, если продолжится и дальше.

Ориентиры на апрель остаются прежними: доллар выше 85 рублей, евро — к 94, а у юаня есть сопротивление под 12. В ближайшие дни ожидается, что фьючерсы на доллар и евро могут продолжить рост, и прогноз по курсу ЦБ на 8 апреля предполагает увеличение курсов инвалют примерно на 2%.