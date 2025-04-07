Эксперт Зельцер: курс доллара к рублю от ЦБ вырастет на 2% расчетом «на завтра»
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Эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер напомнил, что рубль 4 апреля показал относительную стабильность, несмотря на обвал мировых рынков акций и сырья. 7 апреля же ожидается, что курсы иностранных валют «на завтра» подрастут, сообщает «БКС Экспресс».
Мировые финансовые рынки переживают период повышенной волатильности. Индекс глобального доллара DXY сначала рухнул до осенних минимумов около 101 пункта, но затем резко отскочил к 103 пунктам на фоне новостей о возможных новых тарифах президента США Дональда Трампа. Товарные рынки также демонстрируют нервозность: нефть Brent дешевела до 64 доллара за баррель, золото скорректировалось до 3 тыс. долларов, а газ NG упал ниже 3,8 доллара.
Рубль при этом оставался относительно спокойным. Биржевой юань прибавил 1,2%, пара CNY/RUB закрылась на уровне 11,72. Доллар и евро от ЦБ даже подешевели: 84,27 (-0,1%) и 92,98 (-0,2%) соответственно. Ранее в такие моменты российская валюта упала бы, но после 2022 года активных нерезидентов-спекулянтов стало меньше.
Поддержку рубль получает благодаря повышенному притоку валюты от экспортеров, снижению спроса на валюту для импорта и увеличению лимитов продажи валюты Минфином и ЦБ. Однако эти факторы не вечны: весной экспорт может снизиться, что приведет к сокращению валютных потоков. Кроме того, восстановление импорта повысит спрос на валюту, а обвал нефтяных цен может ослабить рубль, если продолжится и дальше.
Ориентиры на апрель остаются прежними: доллар выше 85 рублей, евро — к 94, а у юаня есть сопротивление под 12. В ближайшие дни ожидается, что фьючерсы на доллар и евро могут продолжить рост, и прогноз по курсу ЦБ на 8 апреля предполагает увеличение курсов инвалют примерно на 2%.