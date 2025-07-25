Эксперт Беляев: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне к концу 2025 г

Экономист Михаил Беляев считает, что к концу текущего года ключевая ставка в России остается на том же уровне, что и сейчас.

Он предположил, что, возможно, ЦБ РФ еще понизит ее на 1% под давлением общественности.

«То, что прогнозируется 14-15% (ключевая ставка — ред.), это все базируется исключительно на уверенности Центрального банка в том, что он все делает правильно в русле подавления инфляции. Скорее всего, мы увидим ту же ставку, что мы видим сейчас», — сказал Беляев.

В пятницу на заседании совета директоров Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 2 п. п., до отметки 18%. О последствиях снижения ключевой ставки ЦБ до 18% для экономики, бизнеса, курса рубля, читайте в материале РИАМО.