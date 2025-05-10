Эксперт Бархота: пожилым людям не стоит вкладываться в ценные бумаги и пирамиды

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота считает, что россиянам старшего возраста не нужно делать вложения в финансовые пирамиды и рисковые активы. Об этом сообщает «Прайм» .

Он отметил, что рисковыми активами являются акции и ряд облигаций. При вложении в них от человека требуется не только сноровка и опыт, но также очень сильная психологическая устойчивость.

«Акции я бы пенсионерам не рекомендовал. Причем не только по причине их рисковой природы, но и потому что в случае снижения стоимости они могут вызвать у пенсионера действительно сильное разочарование», — сказал Бархота.

Он пояснил, что такая реакция у пожилых людей может отразиться на здоровье, а еще при сильном волнении привести к фатальным последствиям.

По словам специалиста, вложение денег в финансовые пирамиды равно безвозвратной их утрате. Они могут до конца выкачивать все сбережения и оставить человека ни с чем.

Как уточнил эксперт, более безопасно пользоваться вкладами с высокими процентными ставками. Причем деньги на них можно разместить в нескольких банках и на различных видах депозитов. Еще можно вложить средства в недвижимость или золото.