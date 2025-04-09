Экс-менеджер «Газпрома» Митюшов вывел на иностранные счета почти 2,5 млрд руб

Бывший глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывел на счета иностранных компаний около 2,49 млрд рублей. Такие данные указаны в итоговом решении суда, сообщает «Деловой Петербург» .

Суд рассматривал иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-менеджера «Газпрома». Речь шла об акциях нескольких предприятий.

Как утверждает Генпрокуратура, Митюшов при помощи незаконных схем монополизировал ряд предприятий в Башкирии и стал их владельцем.

Суд признал недействительными сделки по купле-продаже активов этих заводов. Имущество Митюшова обратят в доход государства.