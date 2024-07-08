Экономисты ЦМАКП: в России ожидается «тихий кризис» в экономике

Специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что вероятное приближение повышения ключевой ставки Центробанком России спровоцирует в стране во второй половине года «тихий кризис», сообщает «Коммерсант» .

Эксперты считают, что как только ключевая ставка станет выше, инвестиции и потребления граждан перестанут быть такими стабильными, как сейчас. На фоне этого во второй половине года часть заемщиков будут нуждаться в реструктуризации, а крупные банки — в докапитализации.

Согласно данным Росстата по использованию ВВП в первой половине года, движущими силами стали потребления домохозяйств (6,7%) и накопление капитала (12,9%), при этом реальный объем запасов снижался.

«В результате доля валового накопления в ВВП выросла в первом квартале 2024 года до 21,4% (19,7% год назад), доля валового накопления основного капитала — до 16,8% с 15,9%, а изменения запасов материальных оборотных средств — до 4,6% с 3,8%. Не уменьшал рост в первом квартале и чистый экспорт, а его доля выросла до 5,6% с 4,6% ВВП год назад», — пишет издание.

Центральный банк России задумался не только о повышении ключевой ставки до 17-18%, но и об уточнении прогноза динамики ВВП до конца года. Заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин отметил, что говорить о потреблении ВВП во второй половине года пока сложно, данные по инвестициям пока не полные.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что тормозит в стране экономику. По ее мнению, одним из таких факторов является нехватка рабочей силы.