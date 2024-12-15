Экономисты объяснили, почему кредиторы США отказываются от накоплений в долларах

Две страны, которые держат больше всего госдолга Соединенных Штатов, Япония и Китай, начали продавать американские долговые обязательства. Государства все чаще переходят на золото, отказываясь от накоплений в долларах, сообщили «Вечерней Москве» финансовый аналитик Артем Извольский и кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев.

В июле, августе и сентябре 2024 года Япония избавилась от облигаций госдолга США на 61,9 млрд долларов. Китайцы продали их на 51,3 млрд долларов. До прежних времен американские долговые обязательства были одним из наиболее надежных способов размещения средств в мире.

Многие страны отказываются от облигаций США и доллара, инвестируя в золото. Так, мировой спрос на драгоценный металл в третьем квартале 2024 года в первый раз в истории перешагнул через отметку 100 млрд долларов.

Финансовый аналитик Артем Извольский объяснил, что раньше страны «прятали» деньги в доллары. Однако такая стратегия перестала работать — «баксы» перестали быть мировой резервной валютой. Они превратились в инструменты давления на страны.

Кандидат экономических наук Виктор Кудрявцев напомнил, что раньше США заставляли другие страны покупать у них долговые обязательства. Однако это работало до тех пор, пока гегемон был единственным.

«Как только его силу начинают оспаривать, как только выясняется, что он не все может, от гегемона бегут и покупают золото», — подчеркнул Кудрявцев.

Ранее сообщалось, что Китай и Япония избавились от облигаций США из-за прихода к власти избранного президента Дональда Трампа. Он может поднять торговые пошлины для многих стран, среди которых будет и КНР.