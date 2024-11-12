Экономист Зайнуллин назвал оптимизм трейдеров от победы Трампа преждевременным

Российские трейдеры ожидают, что после победы будущего президента США Дональда Трампа на выборах будут возобновлены торговые отношения с Россией. Однако доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в беседе с РИА Новости назвал эту радость преждевременной.

Победа Трампа мало что значит для отмены санкций. Политик говорил, что будет думать, прежде всего, об интересах Соединенных Штатов. При этом продавать военную технику и оружие Евросоюзу и Украине для США выгодно.

В политическом истеблишменте Соединенных Штатов друзей у РФ нет. Между партиями сложился консенсус против России. Прошлый президентский срок Трампа это показал.

Ранее политолог Артем Косоруков заявил, что на фоне прихода республиканца к власти в США, Финляндия проявляет интерес к возобновлению экономических связей с РФ.