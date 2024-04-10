Экономист Толкачев: вероятность усиления инфляции в 2024 году остается высокой

Усиливающееся давление Запада, приводящее к отказу иностранных банков работать с российскими контрагентами, удлинению логистических цепочек и другим негативным последствиям, приведет к повышению инфляционного фона, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

10 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора, что инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик.

«Возможно, глава Центробанка увидела небольшое снижение инфляции в марте–апреле и это позволяет ей говорить о том, что пик инфляции уже пройден. С другой стороны, она видит, что до таргета инфляции в 4% еще далеко, поэтому обещать снижение ключевой ставки не может. Держа ее на высоком уровне, ЦБ хочет „заякорить“ инфляционные ожидания, но как это сделать, если „якорю“ не за что цепляться?» — прокомментировал Толкачев.

Он добавил, что мировая экономика подвижна и зацепиться здесь не за что.