Экономист Сорокина: подорожание премиум-парфюмерии влияет на рост цен на масс-маркете

Сокращение запасов парфюмерной продукции западных компаний в торговле и вступление в силу с 1 апреля 2024 года ограничений по максимальным границам беспошлинного ввоза товаров привели к снижению предложения на этом рынке и росту цен, сообщила РИАМО директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

Fashion-рынок, в том числе рынок парфюмерии, с одной стороны достаточно диверсифицирован и в масс-маркете представляет собой конкурентный рынок. Но если рассматривать уровень премиум-сегмента, то там наоборот, представлено ограниченное число брендов, поэтому вход на данный рынок ограничен высокими имиджевыми барьерами, отмечает эксперт.

Если в сегменте одежды и обуви большинство потребителей редко покупают премиум-товары, то на парфюмерном рынке наблюдается противоположная тенденция — духи известных брендов стремятся купить большинство клиентов. В результате, если на рынке одежды и обуви премиум-сегмент диктует масс-маркету только модные тенденции, не оказывая значимого влияния на цену, то на парфюмерном рынке ценовым ориентиром как раз является именно премиум-сегмент, комментирует Сорокина.

«С учетом того, что после начала СВО многие модные бренды либо совсем ушли с российского рынка или ограничили поставки, запасы парфюмерной продукции западных компаний в торговле сокращались. Эта тенденция, с одной стороны, наблюдалась в виде снижения ассортимента, с другой — в виде роста цен. Например, ушедший официально с рынка бренд Dior меньше чем за год подорожал в 2 раза, Givenchy за полгода вырос в цене в 2,5 раза, а вот Versace подорожал в среднем всего в 1,5 раза за полгода», — констатирует экономист.

При этом благодаря параллельному импорту некоторые решения по пополнению запасов были найдены. Кроме того, на ограничение роста цен на элитную парфюмерию оказывала интернет-торговля.

Однако с учетом того, что с 1 апреля 2024 года вступили в действия ограничения по максимальным границам беспошлинного ввоза товаров посредством почтовых служб, автомобильного и железнодорожного транспорта, которые являлись основными каналами поставки элитной парфюмерии, предложение на этом рынке снизилось, подчеркнула Сорокина.

«Результатом снижения предложения вполне обоснованно стал рост цен на парфюмерию премиум сегмента, что естественно потянуло за собой и масс-маркет», — резюмировала эксперт.