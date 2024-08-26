Экономист рассказала, что больше всего подорожает с начала осени

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская допустила, что в начале осени в России ожидается очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, это будет зависеть от ряда факторов, пишет агентство « Прайм ».

Например, неурожай яблок и ягод, из которых делают сок, сидр и прочую подобную продукцию, может обернуться ростом цен на нее. При этом зерновые и масличные могут, наоборот, подешеветь, так как сезон сбора урожая в разгаре.

Больше всего могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Также экономист не исключила, что подорожание коснется и алкоголя.

Ранее сообщалось, что россияне все больше ориентируются на «разумное потребление» одежды и обуви, поэтому в большинстве своем люксовые бренды сейчас мало востребованы в силу высокой инфляции и высокого курса валют в РФ.