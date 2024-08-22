Эксперт рассказала, что россияне мало покупают товаров люксового сегмента

Россияне все больше ориентируются на «разумное потребление» одежды и обуви, поэтому в большинстве своем люксовые бренды сейчас мало востребованы в силу высокой инфляции и высокого курса валют в РФ, сообщила РИАМО инвестиционный советник, преподаватель экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Кузнецова.

В настоящее время многие российские производители шьют одежду и обувь в Китае, и в этой связи могут испытывать проблемы в логистике, поставках и оплатах. И здесь важно, чтобы наступил момент замещения как поставок товаров по новым путям, так и их каналов оплаты, поскольку ни Россия, ни Китай не заинтересованы в сбое работы, отметила эксперт.

При этом россияне не ощутят дефицита товаров после вымывания запасов, так как сейчас идет ориентир на «разумное потребление», а запасы одежды и обуви у многих существуют, подчеркнула Кузнецова.

По ее мнению, товары высокого сегмента не очень востребованы сейчас российским населением ввиду высокой инфляции и высокого курса валют по отношению к рублю.

«Мало кто смотрит в сторону сегмента люксовых товаров, и отсутствие данных брендов никак не влияет на достаточность товаров на полках магазинов. Все дорожает просто как на дрожжах, поэтому люди оценивают свои возможности и готовы перейти на более ограниченное потребление товаров не самой первой необходимости», — считает эксперт.