Экономист рассказал, поможет ли ограничение по числу карт в борьбе с дропперами

Для борьбы с дропперами Центробанк рассматривает возможность ограничения числа банковских карт, доступных одному человеку. Экономист Дмитрий Адамидов поделился своим мнением о том, насколько эффективной может оказаться эта мера, сообщает АБН24 .

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что обычному гражданину не требуется огромное количество карт от различных банков и ограничение может способствовать уменьшению числа мошеннических схем.

«По некоторым оценкам, в России более 500 тыс. дропперов. Проблема действительно распространена довольно широко», — отметил Адамидов.

По его словам, мошенники уже придумывают способы обхода ограничений, оформляя карты на близких, знакомых или подставных лиц. Кроме того, эксперт отметил, что физическая карта не всегда обязательна, так как финансовые организации предоставляют возможность снятия средств через платежные счета и QR-коды, а количество открываемых счетов не ограничено. При этом привычный режим работы банковской системы сохраняется.

Адамидов добавил, что закрытие банков маловероятно, так как крупные участники рынка активно предлагают клиентам карты, большинство из которых остаются неактивными или с минимальным балансом.

Более действенным методом борьбы с дропперством, по мнению экономиста, могло бы стать введение заградительных тарифов на переводы, превышающие определенный лимит. Это сделало бы мошенническую схему экономически нецелесообразной и потребовало бы привлечения большего числа посредников, что усложнило бы задачу злоумышленникам. Предложенное ограничение на данный момент, вызывает больше вопросов чем дает ответов, заключил Адамидов.