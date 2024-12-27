Экономист рассказал, как жить на проценты по вкладу

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что сегодняшний уровень ставок по вкладам позволяет жить на процентный доход, однако для этого на счете нужно иметь как минимум несколько миллионов рублей, сообщает агентство « Прайм ».

По его словам, сама по себе возможность стать рантье зависит от двух параметров: уровня расходов домохозяйства и ставок по депозитам. Например, на обязательные и необязательные траты семье нужно 100 тыс. рублей в месяц.

В этом случае при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате процентов потребуется чуть более 6,7 млн рублей на депозите (сумма рассчитана с учетом налога на вклады при ключевой ставке 21 процент), отметил эксперт.

В случае если ставка по вкладу снизится до 10%, тот же уровень расходов потребует 13,6 млн рублей на счете (с учетом налога на вклады при ключевой 11%). При этом нельзя забывать об инфляции.

Самыми популярными в 2024 году среди россиян оказались краткосрочные вклады на 3 и 6 месяцев. Наиболее распространенными суммами для оформления вкладов стали диапазоны от 300 тыс. до 1 млн рублей, которые составили 44% от всех оформленных депозитов.