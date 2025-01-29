Экономист рассказал, к чему приведет гонка зарплат в России

«Рост зарплаты привлекает новых людей на предприятия, повышает их интерес к рынку труда. Работать приходят даже те, кто раньше этого делать не хотел», — сказал Потапенко.

Он подчеркнул, что с января по октябрь 2024 года реальная зарплата в стране с учетом инфляции выросла на 9%. При этом доля фонда оплаты труда в ВВП страны в 2023 году составила 40%, что является относительно невысоким показателем по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями.

По словам эксперта, гонка зарплат в РФ увеличивает издержки компаний на выплату денежного вознаграждения, что подталкивает их на оптимизацию рабочего процесса, а также повышение эффективности предприятия за счет роботизации и технологических инноваций.

Сначала процесс роботизации будет проходить в отраслях с монотонным механическим трудом, под который можно написать программу и построить робота. Однако это не приведет к потере доходов граждан, так как у сотрудников будет достаточно времени на переподготовку и получение новых навыков, заключил Потапенко.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что в будущем войны станут практически полностью роботизированными.