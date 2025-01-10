Люди будут управлять роботами: Рогозин описал войны будущего

«Люди будут управлять роботами, находясь в защищенных помещениях. Конечно, победа будет возможна лишь тогда, когда сапог солдата ступит на землю оппонента», — отметил он.

По его словам, такой подход позволит максимально уменьшить риски для личного состава армии и сохранить человеческие жизни.

При этом крупная военная техника — большие танки и БМП скорее являются уже мишенями, а подготовка бойца и тем более его жизнь стоят очень дорого. Цель государства и ученых должна состоять в том, чтобы солдат выступал только в роли оператора и находился даже во время военных действий в безопасности, заключил Рогозин.