Экономист прокомментировал попытку Украины избежать дефолта

Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал странными попытки Украины убедить кредиторов пойти на реструктуризацию долга, так как у Киева не хватит авторитета для давления на инвесторов, сообщает РИА Новости .

Украинские власти приняли решение на законодательном уровне запретить выплаты по внешнему долгу до октября текущего года.

«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», — сказал Беляев.

Он предположил, что западные инвесторы могут пойти на реструктуризацию украинского госдолга, но в обмен на определенные условия, в том числе льготы на покупку активов или земли.

Финансист добавил, что сегодняшняя политическая обстановка в США не способствует финансовой помощи Киеву. При дефолте на Украине пострадают вложившийся в облигации американский и европейский истеблишмент. Запад постарается помочь Украине обеспечить хотя бы формальное исполнение обязательств.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось достичь принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций страны о реструктуризации внешнего долга.