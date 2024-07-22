Экономист прокомментировал попытку Украины избежать дефолта
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Финансовый аналитик Михаил Беляев назвал странными попытки Украины убедить кредиторов пойти на реструктуризацию долга, так как у Киева не хватит авторитета для давления на инвесторов, сообщает РИА Новости.
Украинские власти приняли решение на законодательном уровне запретить выплаты по внешнему долгу до октября текущего года.
«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», — сказал Беляев.
Он предположил, что западные инвесторы могут пойти на реструктуризацию украинского госдолга, но в обмен на определенные условия, в том числе льготы на покупку активов или земли.
Финансист добавил, что сегодняшняя политическая обстановка в США не способствует финансовой помощи Киеву. При дефолте на Украине пострадают вложившийся в облигации американский и европейский истеблишмент. Запад постарается помочь Украине обеспечить хотя бы формальное исполнение обязательств.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось достичь принципиальных договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций страны о реструктуризации внешнего долга.