Экономист: привлекательность Крыма для бизнеса заключается в комфортном климате

Доктор экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил, чем объясняется привлекательность Крыма для бизнеса. По его словам, она обусловлена рядом факторов, среди которых — комфортный климат, море, культурное наследие и природные пейзажи, сообщает «Крым 24» .

«А еще, как все мы знаем, Крым — всесоюзная здравница. Это тоже привлекательный момент. Все эти уникальные качества определяют бизнес-привлекательность. Особенно сейчас, когда затруднены поездки людей в какие-то другие точки земного шара», — отметил эксперт.

С января по сентябрь 2024 года Крым посетили свыше 5,2 миллиона туристов. Глава республики Сергей Аксенов указал, что это на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти половина отдыхающих предпочла южное побережье, в то время как около 25% выбрали западное направление, а свыше 15% — восточное.

Ранее военные рассказали, что хотят приобрести на накопления. Один из них поделился, что мечтает о доме на побережье в Крыму.