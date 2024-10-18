Машина и дом в Крыму: военные рассказали, что хотят купить на накопления

Российские бойцы рассказали о достойной оплате их труда в зоне спецоперации

Российские бойцы рассказали, что их труд в зоне спецоперации достойно оплачивается, а также поделились планами, что они хотят приобрести после завершения СВО на накопленные средства.

«Идти и за Родину воевать, и помочь себе финансово. В принципе возможно, почему нет», — сказал помощник гранатометчика 110-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Сторож.

Труд военнослужащего достойно оплачивается. Так, единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в зоне спецоперации боец получает от 210 тыс. рублей каждый месяц. Также есть дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн рублей в год, 100% компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Пулеметчик-наводчик 110-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Бобер поделился, что ему выплатили 2 млн 100 тыс. рублей — это региональные от Петербурга и от Минобороны, а также от фирмы, в которую военный устроился работать.

«Зарплата отличная, уже нормально накопил, машину сразу куплю», — отметил медбрат 110-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Игит.

Пулеметчик 110-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Кипарис рассказал, что планирует воспользоваться льготой на оплату 50% коммунальных услуг. Также он получает второе высшее образование и хочет стать преподавателем.

Военный с позывным Сторож поделился, что хочет купить дом на побережье в Крыму.

«Тут уже идет борьба за нашу дальнейшую жизнь. Надо собираться и дружно давить гадину», — заключил Сторож.

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают зарплату и другие начисления.

Подписать контракт в Московской области может любой желающий, обратившийся по адресу: Восточное шоссе, стр. 2. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте, направив письмо на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.