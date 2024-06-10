Экономист предположил, каким будет «жесткое предупреждение» G7 малым банкам КНР

сегодня в 16:10

«Жесткое предупреждение» стран G7 малым китайским банкам будет, скорее всего, содержать угрозу применения вторичных санкций в отношении не самих банков, а крупных китайских контрагентов, представителей международного бизнеса, которые обслуживаются и в кредитных организациях, встроенных в финансовую систему США и Европы, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По информации издания Reuters, страны G7 направят на этой неделе «жесткое предупреждение» небольшим китайским банкам о прекращении оказания помощи России в обходе санкций.

По мнению Ордова, новые вторичные санкции против китайских контрагентов будут предполагать блокировку счетов, усложнение комплаенса, запрет на открытие счетов и штрафы за нарушение ограничений.

«Угрожать же самим китайским банкам второго эшелона бессмысленно, поскольку они были изначально учреждены для проведения международных транзакций между странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), вне финансовой инфраструктуры США и Европы», — считает экономист.