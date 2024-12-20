Экономист посоветовал россиянам положить миллион рублей на вклад

В настоящих реалиях наиболее выгодным вложением одного миллиона рублей станет банковский вклад, рассказал экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «РБК Инвестициям».

По его словам, лучшим вложением миллиона рублей будет банковский депозит в надежном банке на 6 месяцев

Эксперт отметил, что текущие банковские вклады под 25% годовых однозначно лучше, чем акции крупных компаний с доходностью на уровне 15%.

Главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович рассказал, сколько нужно получать и куда вкладывать деньги россиянам, чтобы накопить 1 миллион рублей за год. По расчетам аналитика, чтобы иметь возможность накопить миллион за год, нужно зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц.