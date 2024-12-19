Аналитик рассказал, как россиянам накопить 1 млн рублей за год

Главный аналитик компании Neomarkets Олег Калманович рассказал, сколько нужно получать и куда вкладывать деньги россиянам, чтобы накопить 1 миллион рублей за год, сообщает Газета.ru .

По расчетам аналитика, чтобы иметь возможность накопить миллион за год, нужно зарабатывать не менее 150 тысяч рублей в месяц.

Например, можно каждый месяц откладывать половину зарплаты — 75 тысяч рублей — на банковский вклад с возможностью пополнения под 18-19% годовых. И, естественно, в течение года не снимать деньги.

Второй вариант — открыть депозит сроком на год с доходностью 21% годовых на сумму не менее 4,5 миллионов рублей. Такую сумму можно получить, например, от продажи недвижимости или автомобиля премиум-класса с небольшим пробегом, посоветовал эксперт.

Калманович рекомендует не менее 50% своих сбережений хранить на вкладе в надежном банке или в золоте. Остальные свободные средства можно вложить в акции надежных компаний, облигации федерального займа (ОФЗ) и валюту.