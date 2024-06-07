Экономист Ордов указал на скрытый потенциал для роста российской экономики

Наблюдаемый рост российской экономики — это еще не предел возможностей для страны, сообщил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявил на деловом завтраке в рамках ПМЭФ, что Россия в настоящее время находится на пределе экономического роста.

«Сейчас в российской экономике происходит плавный переход от внешних инвестиций к внутренним. Обычно этот процесс длится 5-7 лет, и только по прошествии этого периода можно говорить о результатах. Нехватка инвестиций сейчас наблюдается, но это преодолимо. Нужно ждать результатов от малого и среднего бизнеса. В ближайшие годы именно этот субъект экономической деятельности обеспечит дополнительный рост», — считает Ордов.

Он уверен в том, что у РФ, в отличие от развитых стран, еще есть нераскрытый экономический потенциал.

По словам специалиста, раньше основой роста эффективности экономик большинства стран мира была глобализация, а сейчас в мире происходит обратный процесс — деглобализация, сопровождаемая санкциями и торговыми войнами, что существенно снижает рост экономик. Кроме этого, экономический рост России сдерживает жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.

«Если мы сможем занять новые рынки, то объем вложений в российскую экономику заметно вырастет, что положительно скажется на ее росте в целом», — полагает Ордов.

Как уточнил собеседник, оптимальный экономический рост для России должен составлять 5-7% в год (сейчас 2-3%). Он не сомневается в том, что отечественная экономика продолжит расти.

«Об этом свидетельствует наблюдаемый дефицит федерального бюджета, который говорит о том, что государство активно вкладывает средства в промышленное производство», — пояснил специалист.