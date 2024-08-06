Экономист Ордов: маркетинг банков по предложению кредитов становится более изощренным

Маркетинг банков по предложению кредитных продуктов становится все более изощренным, что провоцирует граждан тратить больше заемных денег и способствует росту закредитованности среди населения, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

По итогам первой половины 2024 года средний долг по просроченным кредитным картам в России впервые за последние несколько лет превысил отметку в 100 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect.

«В последнее время значительно выросла активность банков по предложению кредитных карт в банковских приложениях, а их оформление стало более удобным. Люди начинают брать больше кредитов, оформляют несколько кредитных карт, долги растут, и это может продолжаться бесконечно, вплоть до банкротства», — констатирует Ордов.

Экономист отметил, что использование кредитных карт особенно растет среди молодежи, которая активно пользуется гаджетами и банковскими приложениями.

«Также увеличивается количество киберпреступлений в финансовой сфере: рост онлайн-покупок провоцирует мошенников создавать больше поддельных сайтов, с помощью которых они получают доступ к банковским картам жертвы, оформляют кредиты и воруют деньги», — добавил Ордов.

Эксперт подчеркнул важность разумного использования кредитных ресурсов, без спонтанных покупок и необоснованных трат, а также необходимость постоянного совершенствования финансовой грамотности для потребителей.