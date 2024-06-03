Экономист Ордов: Китай сможет усилить работу своих банков в РФ вопреки санкциям

Китай откликнется на просьбу президента РФ Владимира Путина расширить присутствие своих банков в России, несмотря на санкции, ведь это усилит зависимость РФ от КНР, что не может быть невыгодно Поднебесной, заявил РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее Financial Times сообщила, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в мае президент РФ Владимир Путин попросил усилить присутствие китайских банков в России.

«Китай достаточно планомерно, медленно, но неуклонно проводит политику дедолларизации. Цифровые платформы КНР, разработанные по инициативе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), уже давно готовы к тому, чтобы проводить транзакции в национальных валютах. Усиление работы в РФ китайских кредитных организаций станет дополнительным шагом расширения ШОС», — прокомментировал Ордов.

По его словам, Китай будет расширять в России присутствие тех своих банков, которые не зависят от финансовой инфраструктуры ЕС и США.

«Таких банков в Китае достаточно, и среди них есть немало крупных», — утверждает экономист.