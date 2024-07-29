Экономист объяснил уменьшение числа отказов в оформлении кредитов в 2024 году

С 2022 года российские банки непрерывно ужесточают условия выдачи кредитов, поэтому число клиентов, желающих получить заемные деньги, уменьшается, а значит снижается и количество отказов по кредитным заявкам, отметил в беседе с РИАМО директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» сообщили, что российские банки в первом полугодии 2024 года стали чаще одобрять кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке при том, что годом ранее одобрялась только каждая пятая заявка.

«Уменьшилось количество заемщиков, люди понимают, что кредиты сейчас неподъемные, и не берут их. Но нельзя сказать, что банки стали охотнее выдавать кредиты. Уменьшение отказов в оформлении кредитов — это не позитивная история ни для заемщиков, для которых займы стали менее доступными, ни для банков, которые не знают, куда деть размещенные на вкладах депозиты», — отметил экономист.