Экономист Немихин рассказал, к чему приведет падение курса рубля

На международном валютном рынке Forex курс американского доллара 27 ноября увеличился до 110 рублей, а евро — до 115 рублей. К каким негативным последствиям может привести ослабление национальной валюты России и почему это происходит, эксперты рассказали изданию « Екатеринбург Онлайн ».

Финансовый управляющий Виталий Калугин сказал, что курс доллара вырос из-за проблем на рынке нефти и западных санкций. Валюты мало, а рублей много из-за недорогой нефти.

Независимый инвестиционный советник Виктор Немихин рассказал, что в России есть вероятность развития турецкого сценария и гиперинфляции.

По его словам, у ЦБ РФ не так много возможностей не допустить такой ситуации. Скорее всего, уже к 1 января можно будет увидеть увеличение стоимости многих товаров, если не получится привести курс валюты к прежним значениям.

При этом Немихин допускает, что нынешний уровень инфляции — временное явление, и в будущем оно может нормализоваться. Для сбережения средств экономист советует инвестировать в акции и банковские депозиты.

Ранее инвестбанкир Евгений Коган заявил, что к концу 2024 года один доллар будет стоить 105 рублей.