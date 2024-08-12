Экономист: криптовалюта и ЦФА не будут массово использоваться в расчетах с КНР

Криптовалюты и цифровые финансовые активы (ЦФА) будут использоваться в торговле между Россией и Китаем лишь как запасной, страховочный вариант. Массовым средством платежа они в обозримой перспективе не станут, поскольку порядок внешнеторговых расчетов с использованием криптовалют еще не проработан в российском законодательстве, сообщил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

По его словам, это очень непростая задача, поскольку сначала нужно просчитать и адекватно оценить все риски, понять, как использование криптовалют во внешней торговле будет влиять на уплату налогов, движение капитала и другие процессы финансового рынка.

Ранее стало известно, что небольшие региональные китайские банки стали отказываться принимать платежи из РФ в июле. Сейчас прямые транзакции в юанях не проходят в 98% банков КНР.

«Российский бизнес не имеет привилегий в Китае. Региональные банки КНР отклоняют платежи из России не только из-за угрозы вторичных санкций, но и по причине отсутствия каких-либо документов, подтверждающих те или иные сделки, либо из-за допущенных ошибок. У нас привыкли сетовать на Китай, что, мол, он является нашим другом, но в то же время отказывается принимать платежи из РФ. На деле это не так. Китайские банки соблюдают в первую очередь свое законодательство», — прокомментировал Бадалов.