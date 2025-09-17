Экономист Холод спрогнозировал рост цен на продукты к Новому году

Эксперт Холод: к Новому году подорожают яйца, овощи, рыба и икра

Экономист Леонид Холод сообщил, что к Новому году в России ожидается рост цен на яйца, овощи и рыбу, тогда как стоимость икры останется стабильной благодаря большому запасу продукции, сообщает «Вечерняя Москва» .

К Новому году в России прогнозируется повышение цен на ряд продуктов. Холод рассказал, что яйца, помидоры, огурцы, рыба, картофель, гречка и подсолнечное масло подорожают. По его словам, стоимость яиц может вырасти с 55 до 65–70 рублей за десяток, поскольку период низких цен завершается.

Эксперт отметил, что икра не должна значительно подорожать, так как в этом году был хороший улов и сформированы большие запасы.

«Икра долго не хранится, ее нужно реализовать за сезон, поэтому она не должна резко вырасти в цене перед новогодними праздниками, несмотря на повышенный спрос», — пояснил Холод.

Стоимость мяса, по мнению специалиста, будет расти в пределах инфляции.

«Баранина и говядина уже не могут значительно дорожать, цены и так очень высокие. Любое повышение приведет к снижению покупательной активности», — добавил он.

Экономист напомнил, что традиционно перед Новым годом цены увеличиваются на 5–10% из-за роста спроса, а затем возвращаются к прежнему уровню. Холод посоветовал заранее закупать продукты длительного хранения, чтобы избежать переплат.

Аналитик Даниил Кашин отметил, что стоимость красной икры и некоторых видов рыбы сейчас снижается. Банка лососевой икры объемом 140 граммов стоит около 550 рублей, а килограмм горбуши — 650 рублей. Кашин считает, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.