Экономист Хачатурян: рецессия в США приведет к снижению мировой экономики на 5%

Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян заявил, что США уже 2 года балансируют на грани рецессии, которая приведет к снижению мировой экономики на 5%, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что вероятность рецессии в Соединенных Штатах повышается из-за роста госдолга и темпов инфляции, а также сокращения производственных мощностей и падения потребления.

«Это сократило бы мировую экономику как минимум на 4-5%, а европейскую — из-за большой политической и экономической зависимости от Америки — не менее чем на 6-8%», — сказал Хачатурян.

Экономист добавил, что в Китае лишь 1,5-3%. Справиться с последствиями удастся за 6-9 месяцев.

Ранее стало известно, что госдолг США перевалил за отметку в 35 трлн долларов и побил исторический рекорд.