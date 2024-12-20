Экономист Федоров объяснил решение ЦБ не повышать ключевую ставку

В неделю тишины Банк России принял решение сдвинуть вправо график восстановления системно значимыми банками нормативов краткосрочной ликвидности. Это решение само по себе ослабляет денежно кредитные условия, но увеличивает управляемость финансовой системы через ставку, отметил экономист.

Для компенсации послабления Банк России должен был бы повысить ключевую ставку на сегодняшнем заседании, но решил этого не делать. Жесткая риторика ЦБ сменилась на нейтральную. Теперь регулятор будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

«Разворот Банка России в видении динамики развития экономики совпадает с нашим видением развития экономики. Ранее мы говорили, что с нашей точки зрения действия по ужесточению ДКП с учетом плана восстановления нормативов краткосрочной ликвидности видятся чрезмерными. Банку России потребовалось около трех месяцев, чтобы сформировать более сбалансированную позицию с учетом уровня ставки, пруденциальных нормативов и требований к нормативам краткосрочной ликвидности», — прокомментировал Федоров.

В пятницу ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.