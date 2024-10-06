Экономист дал россиянам совет по покупке валюты

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев считает, что доллары и евро могут стать для россиян одним из выгодных вариантов вложений, сообщает Lenta.ru .

«Покупать лучше наличные доллары и евро, потому что безналичные подвержены риску ограничений, санкций, каких-то сложностей с выводом», — заявил Григорьев.

При этом наличные, по словам специалиста, таких сложностей не создают, поэтому лучше делать акцент на них.

Экономист отметил, что до конца текущего года ожидается продолжение роста стоимости доллара и евро, однако амплитуда колебаний будет менее выраженной по сравнению с показателями прошлого года.

Григорьев добавил, что американская валюта является надежным средством сохранения капитала, и в случае обесценивания рубля валюту всегда можно продать и получить больше рублей. Это традиционная модель поведения россиян за последние более чем 25 лет.

Ранее исследование показало, что россияне стали чаще обменивать доллары, чем евро. При этом жители РФ предпочитают наличный обмен валюты.