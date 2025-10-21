Экономист дал прогноз по решению ЦБ о ключевой ставке

Центробанк России оставит ключевую ставку на уровне 17%. Дальнейшее решение по этому параметру будет отложено до декабрьского заседания, сообщил РИАМО экономист Денис Ракша.

«Я думаю, что ее оставят прежней. В сентябре-октябре, после сезонного замедления, опять начала разгоняться инфляция. И самое главное и неприятное — это рост инфляционных ожиданий. Центральный Банк смотрит на несколько параметров. Среди них рост инфляционных ожиданий занимает важное место. Соответственно, формальных поводов для снижения ставки на этом заседании у ЦБ нет», — считает Ракша.

Он добавил, что правительство и Минфин России хотели увидеть от ЦБ снижение ключевой ставки, однако эксперт считает, что этот вопрос будет решаться уже в декабре.

Ранее пресс-служба Банка России ответила на вопрос россиян, почему ключевая ставка в стране остается стабильно высокой. Там подчеркнули, что последние 4 года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики. Из-за этого инфляция разогналась.

