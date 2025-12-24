Экономист Чирков заявил, что в 2026 году банки РФ не ждут рекордов

Ожидания подъема экономики связаны со смягчением денежно-кредитной политики Центробанка и уменьшением ключевой ставки во втором полугодии, однако повторения прошлых рекордов рынку ждать не стоит, об этом заявил экономист Максим Чирков в разговоре с АБН24 .

В 2025 году банковский сектор вероятно не достигнет прибыльности, зафиксированной годом ранее, даже несмотря на ожидаемое существенное уменьшение ключевой ставки ЦБ во второй половине года. Более того, аналитики и представители рынка не предвидят установления новых рекордов и в 2026 году.

«В целом в банковском секторе наблюдается некоторое охлаждение — скорее, не резкое падение, а очень умеренное сокращение прибыли. При этом банковская система России чувствует себя уверенно и стабильно. Результаты 2024 года, как и показатели 2025 года, остаются впечатляющими даже с учетом определенного снижения прибыли в текущем году. Такое замедление во многом объясняется исключительно высокой базой 2024 года, когда была задана очень высокая планка финансовых результатов», — пояснил спикер.

Более консервативный подход к управлению рисками со стороны банков также способствовал замедлению роста прибыльности, а в некоторых случаях и ее незначительному сокращению. Это особенно актуально в условиях высоких и даже экстремально высоких процентных ставок, когда ключевая ставка достигала 21%.

В подобных обстоятельствах высокие процентные ставки на рынке становятся серьезным вызовом для финансового сектора и акцент перемещается на обеспечение надежности и устойчивости бизнеса, чтобы минимизировать потенциальное негативное влияние рисков на деятельность банков.

19 декабря Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых. До заседания аналитики прогнозировали, что на данном заседании Центробанк, скорее всего, примет решение о смягчении денежно-кредитной политики и уменьшит ключевую ставку с 16,5% до 16%, так и произошло.

