Экономист Чирков: цифровой рубль повысит прозрачность финансовых операций

В России с 2025 года начнется поэтапное внедрение цифрового рубля при исполнении федерального бюджета. Экономист Максим Чирков рассказал, что приоритетные направления использования определят летом, сообщает АБН24 .

Власти России готовят переход на цифровой рубль при исполнении федерального бюджета. Уже летом Банк России и правительство утвердят перечень направлений, по которым цифровой рубль будет использоваться в первую очередь. В этот список войдут социальные выплаты, капитальный ремонт и другие государственные расходы.

Экономист Максим Чирков пояснил, что внедрение цифрового рубля повысит удобство и прозрачность финансовых операций для граждан и государства. При этом наличные и безналичные рубли сохранятся, однако доля наличных расчетов продолжит снижаться.

«Безналичные операции уже занимают все большую часть платежей, и цифровой рубль станет логическим продолжением этого процесса», — отметил Чирков.

С 1 октября 2025 года цифровой рубль будет применяться только по определенным статьям бюджета, а с 1 января 2026 года — без ограничений в рамках федерального бюджета. С 2027 года этот механизм распространится на государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты. Чирков подчеркнул, что цифровой рубль станет еще одной формой национальной валюты, обладающей дополнительной надежностью и прозрачностью, а наличные деньги останутся востребованы для отдельных категорий граждан и ситуаций.