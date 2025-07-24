Экономист Чирков: цифровой рубль повысит прозрачность финансовых операций
В России с 2025 года начнется поэтапное внедрение цифрового рубля при исполнении федерального бюджета. Экономист Максим Чирков рассказал, что приоритетные направления использования определят летом, сообщает АБН24.
Власти России готовят переход на цифровой рубль при исполнении федерального бюджета. Уже летом Банк России и правительство утвердят перечень направлений, по которым цифровой рубль будет использоваться в первую очередь. В этот список войдут социальные выплаты, капитальный ремонт и другие государственные расходы.
Экономист Максим Чирков пояснил, что внедрение цифрового рубля повысит удобство и прозрачность финансовых операций для граждан и государства. При этом наличные и безналичные рубли сохранятся, однако доля наличных расчетов продолжит снижаться.
«Безналичные операции уже занимают все большую часть платежей, и цифровой рубль станет логическим продолжением этого процесса», — отметил Чирков.
С 1 октября 2025 года цифровой рубль будет применяться только по определенным статьям бюджета, а с 1 января 2026 года — без ограничений в рамках федерального бюджета. С 2027 года этот механизм распространится на государственные внебюджетные фонды и региональные бюджеты. Чирков подчеркнул, что цифровой рубль станет еще одной формой национальной валюты, обладающей дополнительной надежностью и прозрачностью, а наличные деньги останутся востребованы для отдельных категорий граждан и ситуаций.