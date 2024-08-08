Экономист Бадалов: бартерные сделки во внешней торговле неуязвимы для санкций

Бартерные сделки в торговле России с Китаем практически неуязвимы для санкций, поскольку в этой схеме никак не задействована финансовая инфраструктура, связанная с недружественными странами, заявил РИАМО экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» РУДН Лазарь Бадалов.

Ранее издание Reuters сообщило, что Россия и Китай могут начать использовать схемы бартерной торговли. Компании обсуждают экспорт металлов из РФ в обмен на оборудование из КНР.

«Бартерные сделки — это не единственная альтернатива банковским транзакциям, а лишь один из способов расчетов между контрагентами в обход санкций наряду с платежами в криптовалюте, с помощью золота, цифровых финансовых активов (ЦФА) и другими схемами», — прокомментировал Бадалов.

Можно ли решить проблему международных платежей российского бизнеса в нынешних условиях и чем это грозит экономике РФ, читайте в материале РИАМО.