Дружественные страны блокируют платежи российского бизнеса: что будет с ценами на импорт

Можно ли решить проблему международных платежей российского бизнеса в нынешних условиях и чем это грозит экономике РФ, читайте в материале РИАМО.

Расчеты российских компаний с партнерами из дружественных стран, включая государства Центральной Азии, стали серьезно буксовать после публикации указа президента США Джо Байдена «О принятии дополнительных мер в отношении вредоносной деятельности Российской Федерации». Сейчас об этих проблемах говорят на самых разных уровнях государственной власти и в бизнес-сообществе, но ситуация не находит решения. Как могут развиваться события с трансграничными расчетами и к каким последствиям это приведет, читайте в материале РИАМО.

Когда дружественные страны ведут себя не очень дружественно

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Согласно указанному документу, американское Министерство финансов может в упрощенном порядке наказывать иностранные банки, которые нарушают санкции против нашей страны. Их деятельность блокируется на широких основаниях. Достаточно того, чтобы кредитно-финансовая организация косвенно участвовала в сделке, связанной с преодолением Россией технологических ограничений или способствующей ее производственной активности.

Из-за этого многие банки стран СНГ, а также Китая, Турции и других стран стали в целом считать работу с российскими контрагентами зоной высокого риска, отмечает сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик. Они ужесточают контроль за операциями, чтобы не попасть под вторичные санкции, из-за которых банки могут лишиться возможности проведения платежей в долларах и евро, работы на рынках Европы и Северной Америки.

«Вторичные санкции могут быть объявлены независимо от того, в каких валютах проводились расчеты – долларах, евро или национальных валютах. Поэтому, несмотря на то, что в прошлом году доля национальных валют в сделках российских компаний с партнерами из стран СНГ превысила 85%, многие банки отказываются сотрудничать не только с компаниями и людьми, попавшими под санкции, но и с любыми партнерами из России», – объясняет эксперт.

Как можно решить проблему международных платежей бизнеса РФ

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Существует несколько способов решить проблему, считает Толстик.

Во-первых, проведение бартерных и агентских сделок, говорит он. Часть российских компаний может сотрудничать с партнерами из дружественных стран по бартеру, то есть обмениваться товарами или услугами. Такой вариант может подойти для работы со странами Центральной Азии и другими государствами, с которыми у нас сложились довольно прочные экономические отношения. Бартер может быть сложным, в том числе с использованием агентов, агрегирующих большое число компаний, которым требуется взаимозачет.

Во-вторых, использование криптовалюты может значительно упростить трансграничные расчеты.

«Однако наивно полагать, что это какой-то „тайный” способ проведения платежей. Практически все криптовалюты, в том числе стейблкоины, обменный курс которых стабилизируют, привязывая цену к традиционным валютам или котировкам товаров на биржах, можно отследить. Транзакционно этот способ расчетов очень громоздкий и дорогостоящий», – обращает внимание эксперт.

В России расчеты в криптовалюте, по сути, запрещены. В случае принятия соответствующего закона бизнес сможет использовать этот инструмент в том числе для проведения трансграничных платежей.

В-третьих, расчеты с помощью цифрового рубля и ЦФА – эти способы сложнее, чем расчеты в криптовалюте, но они тоже могут обладать перспективой, полагает Толстик.

Одной из целей внедрения цифрового рубля (ЦР) было упрощение международных расчетов. В этом году Банк России расширяет количество участников «пилота» ЦР и прорабатывает возможности трансграничных платежей.

Для международных расчетов также могут использоваться цифровые финансовые активы (ЦФА) – новый финансовый инструмент, удостоверяющий цифровые права. В этом году был принят закон о расчетах в ЦФА во внешней торговле, позволяющий проводить расчеты с другими странами с использованием этого средства платежа. Главное в этом направлении – обеспечить ликвидность и свободную конвертацию, что совсем непросто, подчеркивает эксперт.

Кроме того, Россия и ряд стран планируют создать единую валюту БРИКС, которая будет построена на ЦФА. Это тоже со временем может стать решением, но проблема ликвидности и конвертации останется актуальной и в этом случае.

В какой-то части, в основном для малого бизнеса, могут продолжать работать расчеты наличными, особенно на китайском направлении, где нет лимитов на прием наличных денежных средств в оплату, отмечает Толстик.

Как будет развиваться ситуация с платежами для российского бизнеса со странами Средней Азии

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В ближайшем будущем количество сделок с партнерами из стран Средней Азии будет сокращаться, поскольку банки Казахстана, Узбекистана и других государств не хотят попасть под вторичные санкции. До конца этого года ситуация вряд ли изменится, и сроки проведения платежей будут затягиваться, считает сооснователь и генеральный директор финтех-платформы Mandarin.

«В результате цены на зарубежные товары продолжат расти, и доставлять их в Россию будет непросто. Во многом из-за этого инфляция в нашей стране пока будет находиться на довольно высоком уровне, что будет снижать покупательную способность потребителей и оказывать негативное влияние на экономику. Для России, как страны с большим положительным сальдо торгового баланса, вопрос ведения трансграничных расчетов является критически важным», – резюмирует Толстик.

Точка зрения ЦБ на проблемы трансграничных платежей и инфляцию

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ЦБ РФ отмечает возросшие риски вторичных санкций и видит это в ситуации с платежами за импорт, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пресс-конференции 26 июля.

«Риски вторичных санкций, действительно, увеличились, мы это видим и в затруднении ситуации с платежами, компании активно ищут способы для того, чтобы расчеты проходили. Но больше комментировать я не буду», – сказала она.

От СМИ поступил вопрос о том, нет ли у России риска оказаться в финансовой блокаде именно из-за проведения международных платежей, поскольку их россиянам блокируют в том числе дружественные страны.

Примечательно, что председатель ЦБ не ответила, что ничего такого не будет. Сказала, что регулятор просчитывает различные риски и разные ситуации. И проблемы транзакционного бизнеса компаний РФ будут расти.

Есть еще одна сторона медали – это влияние проблем с трансграничными платежами на инфляцию.

С одной стороны, сложности с этими расчетами могут уменьшать импорт, отметила Набиуллина.

«Хотя сейчас этого и не происходит и импорт последние месяцы стабильный, но надо учитывать, что в статистике мы видим тот импорт, который был проплачен раньше (авансированный). Трудности с расчетами за импорт могут проявиться через 2-3 месяца в статистике. Но в целом, если мы будем видеть сдерживание импорта – это фактор, который влияет на укрепление рубля. Укрепление рубля – дезинфляционный фактор. Но эти трансграничные расчеты, в том числе и выработка нового в этих механизмах расчетов, приводят к росту издержек компаний-импортеров, и это может привести к росту цен импортируемых товаров», — высказала свою точку зрения глава ЦБ.

Степень влияния проблемы трансграничных расчетов на инфляцию в РФ будет зависеть от того, насколько успешно частный сектор сможет придумать пути своей деятельности в условиях дополнительного санкционного давления, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Конечно, если санкции ухудшают условия торговли для нашей экономики в целом, то это эквивалентно некоторому вычету из потенциала экономики. И в этом смысле это проинфляционно», — сказал он.

Здесь может сказываться результат взаимодействия курсовой составляющей и факторов, связанных с ценами, по которым россиянам становится доступен импорт с мировых рынков, отметил Заботкин.