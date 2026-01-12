«Ъ»: экономика России к концу 2025 года вплотную приблизилась к стагнации

Экономическая активность России к концу 2025 года после длительного ускоренного роста приблизилась к состоянию стагнации, сообщает «Коммерсант» .

Годовые темпы роста ВВП в январе–ноябре прошлого года составили 1%. В ноябре показатель превысил уровень 2024 года всего на 0,1% после роста на 1,6% в октябре.

При этом в последний месяц осени 2025 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности упал на 0,5% в годовом выражении, тогда как в октябре он вырос на 2,9%. В ноябре годовой рост был лишь в обороте розницы. При этом частный спрос начал падать к концу года и, по данным аналитиков, исчерпал возможности для продолжения роста.

По данным композитного индекса (обработка и услуги) PMI S&P, в декабре 2025 года экономика РФ приблизилась к периоду стагнации.

Ранее эксперты спрогнозировали, что объем мировой торговли в 2026 году замедлится. Это связано с напряженной политической обстановкой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.