В 2024 году экономика Германии сократилась на 0,2% после снижения на 0,3% в 2023 году. В период с 2013 по 2023 год среднегодовой рост немецкой экономики составлял 1,1%, сообщает РБК .

Согласно данным немецкой статистической службы, в обрабатывающей промышленности валовая добавленная стоимость снизилась на 3%, в строительстве — на 3,8%, а экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,8%.

На этом фоне правительство Германии снизило прогноз по экономическому росту на 2025 год с 1,1% до 0,3%. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «Германия застряла в стагнации».

Руководитель глобального макроанализа ING Карстен Бржески считает, что прежняя немецкая модель, основанная на дешевых энергоносителях и доступных экспортных рынках, больше не работает.

Он отметил, что десятилетнее недоинвестирование, ухудшение конкурентоспособности и превращение Китая из экспортного направления в серьёзного промышленного конкурента негативно сказались на экономике Германии.

Многие политики осознали, что старая макробизнес-модель перестала работать в 2024 году. Стало ясно, что структурные вызовы, такие как обеспечение энергоносителями и конкурентоспособность, играют большую роль. По мнению главы Торгово-промышленной палаты ФРГ Мартина Ванслебена, Германия столкнулась с устойчивым структурным кризисом.

Как отметил главный научный сотрудник Института Гайдара Сергей Дробышевский, экономические проблемы у Германии начались после мирового финансового кризиса 2007–2008 годов. Причины кроются в старении населения и изменении его потребительского поведения, а также в особенностях промышленного производства.

Первый фактор характерен для долговременной стагнации, когда темпы роста экономики близки к нулю, а инфляция не ускоряется. Подобная ситуация может продолжаться десятилетиями, как в Японии.

Ранее российский сенатор и телеведущий Алексей Пушков заявил, что Германия самоликвидируется на фоне провальной миграционной политики правительства страны.