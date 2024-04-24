Экономика Германии перешла в зону роста

В апреле текущего года композитный индекс PMI (Индекс деловой активности в производственной сфере) Германии перешел в зону роста. Это произошло впервые за последние 10 месяцев, сообщает «Коммерсант» .

По данным Hamburg Commercial Bank (HCOB) и S&P Global, предварительное значение индикатора оказалось на уровне 50,5 пункта. При этом в марте данный показатель был на уровне 47,7. В сегменте услуг рост оказался особенно явным: 53,3 пункта в апреле после мартовских 50,1.

Промышленный индекс Германии в начале II квартала вырос до 42,2 пункта. В марте показатель составлял 41,9. На прошлой неделе немецкий Центробанк сообщал, что в стране зафиксированы рост производства в энергоемких отраслях, а также улучшение ситуации с экспортом товаров.

Аналитики отметили, что в апреле наибольший за последние 11 месяцев рост зафиксирован в деловой активности стран Европейской зоны. Композитный индекс увеличился за месяц на 1,1 пункта, до 51,4. Также заметное улучшение произошло в секторе услуг.

Ранее стало известно, что сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до 3,9 млрд евро. Это связано с исключением из санкционного списка некоторых лиц.