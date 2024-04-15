Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до 3,9 млрд евро

Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до 3,9 млрд евро из-за исключения из санкционного списка некоторых лиц, сообщает РБК.

По информации Минфина ФРГ, решение по конфискации активов и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам.

В общую сумму замороженных активов включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц, а также замороженные активы Центрального банка России.

В январе 2024 года, сумма замороженных российских активов в Германии составляла около 4,1 млрд евро, но из-за колебаний на рынке и исключения лиц из санкционного списка изменилась.

Окончательное решение по механизму конфискации российских активов и передачи активов Украине пока не принято.