Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до 3,9 млрд евро
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Сумма замороженных российских активов в ФРГ снизилась до 3,9 млрд евро из-за исключения из санкционного списка некоторых лиц, сообщает РБК.
По информации Минфина ФРГ, решение по конфискации активов и передаче Украине должно отвечать юридическим нормам.
В общую сумму замороженных активов включены активы попавших в санкционные списки физических и юридических лиц, а также замороженные активы Центрального банка России.
В январе 2024 года, сумма замороженных российских активов в Германии составляла около 4,1 млрд евро, но из-за колебаний на рынке и исключения лиц из санкционного списка изменилась.
Окончательное решение по механизму конфискации российских активов и передачи активов Украине пока не принято.