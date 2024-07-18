Египет купит у России крупную партию пшеницы
Египет приобретет свыше 700 тысяч тонн российской пшеницы
Египет приобретет свыше 700 тысяч тонн российской пшеницы, пише т РИА Новости со ссылкой на портал Vetogat.
Закупка включает в себя 720 тысяч тонн российской пшеницы и 50 тысяч болгарской, указано сообщении с представленными данными Египетского агентства по закупкам продовольствия.
Сделка считается наиболее объемной за последние два года, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что экспорт украинской пшеницы за месяц упал почти в два раза.