Ефимов: почти 1,6 тыс га земли выделил город инвесторам и застройщикам в ТиНАО

Столица с 2018 года выделила порядка 1,6 тыс. га земли в Троицком и Новомосковском административных округах, сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земля предназначена для реализации городских программ и масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«Более чем за шесть лет инвесторам и городским застройщикам предоставили почти 1,6 тыс. га земли в ТиНАО. Участки предназначены для возведения домов по программе реновации, реконструкции и строительства дорог, школ, учреждений здравоохранения, спортивных и культурных центров в рамках Адресной инвестиционной программы, а также для реализации масштабных инвестиционных проектов», — уточнил Ефимов.

Земельные участки в ТиНАО площадью 33,9 га предназначались для возведения детского сада, школ, ФОКов в рамках МаИП.В числе таких объектов появится образовательный комплекс на 800 мест в поселке Щапово в Троицком округе, а также детский сад в поселке Газопровод в Новомосковском округе.

«Больше всего земли в Троицком и Новомосковском округах Департамент городского имущества предоставил для реализации Адресной инвестиционной программы. С 2018 года оформлено 630 договоров безвозмездного пользования, общая площадь участков по ним превышает 1,5 тыс. гектаров. Здесь уже готовы или еще строят социальные объекты, автомобильные дороги, развязки и парковки», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Также известно, что договоры аренды земли с инвесторами были оформлены в прошлом году на пять лет.

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