Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей благодаря льготе по участкам ИЖС

С апреля 2020 года в Москве действует норма, дающая право физическим лицам приобретать у города землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) всего за 40% от ее кадастровой стоимости. За этот период москвичи выкупили на таких льготных условиях 686 участков, сэкономив приблизительно 3,7 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возможность выкупить у города землю за 40% кадастровой стоимости действует с апреля 2020 года и распространяется на те участки, которые физические лица ранее арендовали для строительства частного дома. За неполные шесть лет со скидкой 60% граждане выкупили 686 участков общей площадью 72,7 га», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что общая выгода горожан составила около 3,7 млрд рублей, включая 508 млн рублей по результатам 2025 года.

Правом приобрести землю в 2,5 раза дешевле ее кадастровой стоимости обладают исключительно физические лица, которые являются собственниками объектов недвижимости на участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства или садоводства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, льгота в 60% при выкупе устанавливается для тех арендаторов, которые в течение полутора лет построили на участке капитальный объект и оформили на него право собственности. Рассчитать будущую стоимость выкупа можно самостоятельно, проверив кадастровую стоимость участка на портале Росреестра.

«Больше половины участков со скидкой с 2020 года горожане приобрели в двух административных округах: Троицком — 230 участков суммарной площадью 27,6 га и Юго-Западном — 158 участков площадью 12,2 га. На третьем месте по этому показателю находится Новомосковский административный округ, где арендаторы выкупили 111 участков или 11,8 га», — сказала Соловьева.

Для оформления договора купли-продажи необходимо подать заявку на государственную услугу «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, строений, сооружений». Департамент городского имущества предоставляет ее бесплатно в электронном виде.

Развитие подобных электронных сервисов происходит в рамках национального проекта «Экономика данных». Более подробная информация о национальных проектах России и участии в них столицы доступна на специальном информационном ресурсе.