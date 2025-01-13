Двигатели НПО «Энергомаш» из Химок обеспечили 18 пусков ракет-носителей

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В 2024 двигатели НПО «Энергомаш» городского округа Химки обеспечили успешный запуск ракет-носителей. Разработки научно-производственного объединения отработали в 18 пусках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

14 пусков совершили РН «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» с двигателями РД-107А, РД-108А. Восемь космических аппаратов были отправлены с космодрома Байконур, еще по три — с космодромов «Восточный» и «Плесецк». Двигатели РД-191 обеспечили запуск ракет-носителей «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» и «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк». Кроме того, двигатели РД-180 успешно отработали в 2 пусках РН «Atlas V» с космодрома «Мыс Канаверал».

С 2018 года продолжается рекордная серия безаварийных пусков российских ракет-носителей. К концу 2024 года количество успешных стартов достигло 134.

За прошлый год сотрудники НПО «Энергомаш» предложили 163 инициативы для повышения эффективности производства предприятия. Новые методы касались улучшения технологических процессов, разработки новой оснастки, модернизации рабочих мест, оборудования и инструментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.