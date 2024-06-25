Duty free со спиртным разрешат на внутренних авиарейсах
Магазины со спиртным появятся только в трех аэропортах Москвы
Магазины duty free с продажей спиртного разрешат на внутренних авиарейсах аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово, пишет газета «Известия».
Издание ссылается на письмо с инициативой Минфина в адрес правительства и комитета Госдумы по экономполитике.
Законопроектом предполагается до 30 июня 2026 года разрешить продавать спиртное в зонах ожидания аэропортов на внутренних рейсах.
Это связано с затоваренностью продавцов и уменьшением объема продаж алкоголя из-за санкций.
Ранее сообщалось, что 20 московских производителей будут торговать в магазинах duty-free аэропорта Домодедово.