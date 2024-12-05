Дубай решил вернуть 30-процентный налог на алкоголь

Власти Дубая хотят снова ввести 30-процентный налог на продажу алкоголя в следующем году. Рестораны и бары уже оповещены об этом, сообщает РБК со ссылкой на Caterer Middle East.

Действие налога было приостановлено в конце 2022 года. Власти Дубая тогда рассчитывали ввести его вновь в начале 2024 года, но эксперимент в итоге продлили. Особенно этому были рады рестораны и бары, которым это было выгодно.

Однако власти Дубая все же решили вернуть налог. Его вновь введут в январе 2025 года. Об том ресторанам и барам сообщили дистрибьюторы алкоголя Maritime and Mercantile International и African+Eastern.

30-процентный налог будет действовать для всех заказов, счета за которые будут выставлены со среды, 1 января 2025 года. Власти Дубая попросили обеспечить все условия для соблюдения сбора.

Ранее стало известно, что Россия уменьшила импорт немецкого пива до минимума с 2022 года. В сентябре этого года она импортировала из ФРГ только 8 тыс. тонн данного вида алкоголя.